Посол Швеции поставил под сомнение украинский закон об олигархах

Украине стоит усилить антимонопольные органы для противодействия влиянию большого бизнеса, а не создавать специальные законы об олигархах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Швеции в Украине Тобиаса Тиберга.

"Я думаю, что в Украине есть такие институты, которые заслуживают влиятельность, в частности - Антимонопольный комитет. Поэтому, если вы спросите меня, я думаю - проще укрепить институты, которые уже существуют, а не создавать конкретный закон об олигархах. Но, все же важно разработать равные условия как для экономики в целом так и, в частности, в медиа-индустрии", - заявил посол в эфире телеканала "Украина 24".

Посол подчеркнул, что чрезвычайно важно, чтобы Украина завершила реформы в области верховенства права и доработала антикоррупционную систему.

Тобиас Тиберг подчеркнул, что Украине будет полезно учесть позицию Венецианской комиссии относительно этого закона.

"Существует запрос - прислать закон в Венецианскую комиссию, насколько я понял из комментария. Думаю, было бы очень полезно учесть мнение Венецианской комиссии", - добавил посол Щвеции.