Посол Швеции поставил под сомнение украинский закон об олигархах
Украине стоит усилить антимонопольные органы для противодействия влиянию большого бизнеса, а не создавать специальные законы об олигархах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Швеции в Украине Тобиаса Тиберга.
"Я думаю, что в Украине есть такие институты, которые заслуживают влиятельность, в частности - Антимонопольный комитет. Поэтому, если вы спросите меня, я думаю - проще укрепить институты, которые уже существуют, а не создавать конкретный закон об олигархах. Но, все же важно разработать равные условия как для экономики в целом так и, в частности, в медиа-индустрии", - заявил посол в эфире телеканала "Украина 24".
Посол подчеркнул, что чрезвычайно важно, чтобы Украина завершила реформы в области верховенства права и доработала антикоррупционную систему.
Тобиас Тиберг подчеркнул, что Украине будет полезно учесть позицию Венецианской комиссии относительно этого закона.
"Существует запрос - прислать закон в Венецианскую комиссию, насколько я понял из комментария. Думаю, было бы очень полезно учесть мнение Венецианской комиссии", - добавил посол Щвеции.
Как сообщалось, 23 сентября Верховная рада поддержала законопроект об олигархах.
24 сентября стало известно, что законопроект был проголосован с правовой коллизией. Одновременно были поддержаны взаимоисключающие правки относительно органа, который получит полномочия назначать олигархов.
Голосование вызвало критику Европейского сообщества из-за нарушения закона и регламента.
Оппозиционные фракции обратились в правоохранительные органы с требованием привлечь руководство профильного комитета и председательствующего на заседании Руслана Стефанчука к уголовной ответственности.
Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая - АМКУ, третья - СНБО.
11 октября нардеп Ярослав Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.