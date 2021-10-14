Посол Швеції поставив під сумнів український закон про олігархів

Україні варто посилити антимонопольні органи для протидії впливу великого бізнесу, а не створювати спеціальні закони про олігархів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву посла Швеції в Україні Тобіаса Тіберга.

"Я думаю, що в Україні є такі інститути, які заслуговують впливовість, зокрема - Антимонопольний комітет. Тому, якщо ви запитаєте мене, я думаю - простіше зміцнити інститути, які вже існують, а не створювати конкретний закон про олігархів. Але, все само важливо розробити рівні умови як для економіки в цілому так і, зокрема, в медіа-індустрії", - заявив посол в ефірі телеканалу "Україна 24".

Посол підкреслив, що надзвичайно важливо, щоб Україна завершила реформи в області верховенства права та доопрацювала антикорупційну систему.

Тобіас Тіберг підкреслив, що Україні буде корисно врахувати позицію Венеціанської комісії щодо цього закону.

"Існує запит - надіслати закон до Венеціанської комісії, наскільки я зрозумів з коментаря. Думаю, було б дуже корисно врахувати думку Венеціанської комісії", - додав посол Щвеції.