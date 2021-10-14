Посол Швеції поставив під сумнів український закон про олігархів
Україні варто посилити антимонопольні органи для протидії впливу великого бізнесу, а не створювати спеціальні закони про олігархів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву посла Швеції в Україні Тобіаса Тіберга.
"Я думаю, що в Україні є такі інститути, які заслуговують впливовість, зокрема - Антимонопольний комітет. Тому, якщо ви запитаєте мене, я думаю - простіше зміцнити інститути, які вже існують, а не створювати конкретний закон про олігархів. Але, все само важливо розробити рівні умови як для економіки в цілому так і, зокрема, в медіа-індустрії", - заявив посол в ефірі телеканалу "Україна 24".
Посол підкреслив, що надзвичайно важливо, щоб Україна завершила реформи в області верховенства права та доопрацювала антикорупційну систему.
Тобіас Тіберг підкреслив, що Україні буде корисно врахувати позицію Венеціанської комісії щодо цього закону.
"Існує запит - надіслати закон до Венеціанської комісії, наскільки я зрозумів з коментаря. Думаю, було б дуже корисно врахувати думку Венеціанської комісії", - додав посол Щвеції.
Як повідомлялося, 23 вересня Верховна рада підтримала законопроект про олігархів.
24 вересня стало відомо, що законопроект був проголосований з правовою колізією. Одночасно були підтримані взаємовиключні правки щодо органу, який отримає повноваження призначати олігархів.
Голосування викликало критику Європейської спільноти через порушення закону і регламенту.
Опозиційні фракції звернулися в правоохоронні органи з вимогою притягнути керівництво профільного комітету і головуючого на засіданні Руслана Стефанчука до кримінальної відповідальності.
Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша - АМКУ, третя - РНБО.
11 жовтня нардеп Ярослав Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки та оборони. Зокрема комітет намагався викреслити з закону згадки про НАЗК і АМКУ.