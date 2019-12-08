Посол Північної Кореї: денуклеаризація не обговорюється зі США

Фото: Кім Чен Ин (kcna.kp)

В тривалих переговорах із Вашингтоном уже немає потреби

Представник Північної Кореї при Організації Об’єднаних Націй (ООН) Кім Сон заявив, що питання денуклеаризації уже не є предметом перемовин зі Сполученими Штатами.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він наголосив, що в тривалих переговорах із Вашингтоном уже немає потреби.

За словами Сона, "тривалий й ґрунтовний діалог", який Вашингтон прагне налагодити з Пхеньяном, був "способом виграти час" штатами для досягнення своїх внутрішньополітичних цілей.

Раніше у Північній Кореї (КНДР) висловили невдоволення заявою президента США Дональда Трампа стосовно лідера КНДР Кім Чен Ина, а також заявили про готовність до дій у відповідь щодо можливого застосування сили з боку Америки.

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп сподівається, що Північна Корея (КНДР) проведе денуклеаризацію (ядерне роззброєння - ред.).

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що минулого тижня, 28 листопада, КНДР провела запуск ракет у бік Японії. Було здійснено запуск двох балістичних ракет, ні одна з яких не досягла японської економічної зони. В Японії назвали запуск ракет Північною Кореєю міжнародної загрозою. Держдепартаменті США заявили, що стежать за ситуацією і тісно консультуються з Південною Кореєю і Японією.