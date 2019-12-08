ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Посол Північної Кореї: денуклеаризація не обговорюється зі США

Новини » Політика     08.12.2019 - 00:52
Посол Північної Кореї: денуклеаризація не обговорюється зі США
Фото: Кім Чен Ин (kcna.kp)

В тривалих переговорах із Вашингтоном уже немає потреби

Представник Північної Кореї при Організації Об’єднаних Націй (ООН) Кім Сон заявив, що питання денуклеаризації уже не є предметом перемовин зі Сполученими Штатами.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він наголосив, що в тривалих переговорах із Вашингтоном уже немає потреби.

За словами Сона, "тривалий й ґрунтовний діалог", який Вашингтон прагне налагодити з Пхеньяном, був "способом виграти час" штатами для досягнення своїх внутрішньополітичних цілей.

Раніше у Північній Кореї (КНДР) висловили невдоволення заявою президента США Дональда Трампа стосовно лідера КНДР Кім Чен Ина, а також заявили про готовність до дій у відповідь щодо можливого застосування сили з боку Америки.

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп сподівається, що Північна Корея (КНДР) проведе денуклеаризацію (ядерне роззброєння - ред.).

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що минулого тижня, 28 листопада, КНДР провела запуск ракет у бік Японії. Було здійснено запуск двох балістичних ракет, ні одна з яких не досягла японської економічної зони. В Японії назвали запуск ракет Північною Кореєю міжнародної загрозою. Держдепартаменті США заявили, що стежать за ситуацією і тісно консультуються з Південною Кореєю і Японією.

На ракетному полігоні в КНДР зафіксували активність Китай скасує мита на деякі товари з США
Новини України Сполучені Штати АмерикиКНДР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся