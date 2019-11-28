В Японии назвали запуск ракет КНДР международной угрозой

Фото: Синдзо Абэ (flickr.com/nato)

Япония сообщила о запуске двух баллистических ракет КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что запуск ракет со стороны Северной Кореи (КНДР), который был произведен утром 28 ноября, представляет угрозу для международного сообщества. Об этом сообщает Reuters.

По словам Абэ, КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет в направлении Японского моря. Ракеты пролетели около 380 км на высоте в 100 км и опустились за пределами экономической зоны Японии.

"Многократные пуски ракет Северной Кореей представляют собой серьезную проблему не только для Японии, но и для международного сообщества. Мы будем поддерживать тесные контакты с США, Южной Кореей и международным сообществом для мониторинга ситуации. Мы повысим нашу бдительность, чтобы сохранить безопасность и активы японцев", - сказал он.

Напомним, ранее в береговой охране Японии сообщили о запуске двух неопознанных снарядов с территории КНДР. Информацию о запуске также подтвердили и в Южной Корее.

До этого последний запуск ракет КНДР производили в конце октября. Тогда в Северной Корее заявили о запуске сверхбольших реактивных пусковых установок. В Пхеньяне сообщили, что запуск показал прогресс в разработке оружия, а также, что система непрерывного огня способна полностью уничтожить групповую цель противника неожиданным ударом.