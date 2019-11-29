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В Госдепе отреагировали на запуск ракет КНДР

Новости » Политика     29.11.2019 - 02:50
В Госдепе отреагировали на запуск ракет КНДР
Иллюстративное фото (flickr.com/secdef)

США следят за ситуацией

В Государственном департаменте США прокоментировали ракетные пуски в Северной Корее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Отмечается, что в США знают о пусках и следят за ситуацией.

"Нам известны сообщения о запуске северокорейской ракеты. Мы продолжаем следить за ситуацией и тесно консультируемся с нашими союзниками в регионе", - заявили в Госдепе.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что запуск ракет со стороны Северной Кореи (КНДР), который был произведен утром 28 ноября, представляет угрозу для международного сообщества.

КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет в направлении Японского моря. Ракеты пролетели около 380 км на высоте в 100 км и опустились за пределами экономической зоны Японии.

Напомним, ранее в береговой охране Японии сообщили о запуске двух неопознанных снарядов с территории КНДР. Информацию о запуске также подтвердили и в Южной Корее.

У США нет доказательств, что КНДР откажется от ядерного оружия США и Южная Корея отложили военные учения из-за КНДР
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