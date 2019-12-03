ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп надеется, что Ким Чен Ын проведет ядерное разоружение

Новости » В мире     03.12.2019 - 15:02
Трамп надеется, что Ким Чен Ын проведет ядерное разоружение
Фото: Дональд Трамп и Ким Чен Ын (whitehouse.gov)

Ядерные переговоры США и КНДР - Трамп надеется на денуклеаризацию

Президент США Дональд Трамп надеется, что Северная Корея (КНДР) проведет денуклеаризацию (ядерное разоружение - ред.). Об этом сообщает Reuters.

Трамп, во время визита на саммит НАТО в Лондон, назвал лидера КНДР Ким Чен Ына человеком-ракетой из-за проведения частых запусков ракет Северной Кореей.

"Ким любит посылать ракеты, не так ли? Вот почему я называю его человеком-ракетой", - сказал Трамп, добавив, что надеется на то, что северокорейский лидер проведет денуклеаризацию корейского полуострова.

Также Трамп заявил о необходимости переговоров между США, Южной Кореей и Японией. Президент США хочет дополнительных обязательств в обмен на размещение американских военных в Южной Корее. В прошлом году Южная Корея согласилась платить около 500 млн долларов в год за защиту со стороны американских военных.

Напомним, РБК-Украина писало, что на прошлой неделе, 28 ноября, КНДР провел запуск ракет в сторону Японии. Было произведено запуск двух баллистических ракет, ни одна из которых не достигла японской экономической зоны. В Японии назвали запуск ракет Северной Кореей международной угрозой. В Госдепартаменте США заявили, что следят за ситуацией и тесно консультируются с Южной Кореей и Японией.

Ранее представители Северной Кореи заявили, что не заинтересованы в "бессмысленных" переговорах с США и призвали положить конец так называемой "политике враждебности", если Америка хочет диалога.

Трамп назвал возможные сроки торгового соглашения с Китаем Трамп считает пренебрежительным заявление Макрона о НАТО
Новости Украины Дональд ТрампКим Чен Ынядерное соглашение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь