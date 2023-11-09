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Посол розповів, скільки українців вже отримали дозвіл на евакуацію із Сектору Газа

Фото: посол розповів, скільки українців вже отримали дозвіл на евакуацію із Сектора Газа (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Станом ранок четверга, 9 листопада, Україна отримала дозволи на виїзд із Сектору Гази для 329 своїх громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука в ефірі "Суспільне.Спротив".

За його словами, три дні тому, Україна отримала дозвіл на 101 людину, а вівторок ввечері, 7 листопада, - додатково ще на 228 осіб. 

"Тобто ми можемо говорити про дозволи на 329 людей всього. Ці дозволи є дійсними. Думаю, що ми зможемо отримати ще декілька дозволів, але невелику кількість, оскільки переважна більшість наших заявок розглянута ізраїльською стороною і погоджена позитивно", - розповів Корнійчук.

Щодо того, скільки всього українців зараз залишається у Секторі Газа, посол сказав, що "на це питання не відповість ніхто".

Однак він зазначив, що, за оцінками дипломатів, може йтися про близько 500 громадян, можливо навіть ще більше. Оскільки вони не на обліку, зв’язку з ними теж немає, бо з початку бойових дій він припинявся.

Евакуація українців з Сектору Газа

Нагадаємо, що після початку бойових дій між терористами ХАМАС та армії Ізраїлю в Секторі Газа на території анклаву застрягли сотні українців, вони фактично стали заручниками ХАМАСу.

Перед початком евакуації на території анклаву налічувалося близько 357 українців. Переважно це жінки та діти.

При цьому зараз є 6 тисяч іноземних громадян, які подали заявки на евакуацію із Сектору Газа.

Зазначимо, що 1 листопада Єгипет дозволив виїзд іноземців із Гази через КПП "Рафах", після чого МЗС України повідомило, що готує евакуацію. У списку 358 українців

Першій групі українців дозволили евакуацію із Сектору Газа 7 листопада. Спочатку йшлося про 101 громадянина

Однак пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що із Сектору Газа вдалося вивезти 43 українців.

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ХАМАСевакуаціяІзраїльСектор Газа