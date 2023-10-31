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У Секторі Газа залишаються сотні українців, але евакуація зараз неможлива, - посол

Вівторок 31 жовтня 2023 11:31
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У Секторі Газа залишаються сотні українців, але евакуація зараз неможлива, - посол Фото: посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін, Мілан Лєліч

На цей час у Секторі Газа перебувають кілька сотень громадян України. Вони фактично стали заручниками бойовиків терористичної організації ХАМАС.

Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський на прес-конференції 31 жовтня, передає кореспондент РБК-Україна.

Дипломат уточнив, переважно йдеться про жінок з дітьми.

Як наголосив посол, ці люди, як і інші жителі Сектору Газа, зараз "фактично є заручниками терористів ХАМАС" - бойовики прикриваються ними як "живим щитом".

"Звичайно, організувати евакуацію цих людей неможливо буде через Ізраїль, це можна буде зробити через Єгипет, через КПП Рафах та інші КПП", - сказав Бродський.

За його словами, підтримується постійний контакт із посольством України в Ізраїлі, проте організувати евакуацію зараз фактично неможливо, бо ХАМАС не випускає людей із Сектору Гази.

Від рук ХАМАС загинули 25 українців

Наразі відомо про загибель 25 українців від рук бойовиків цього угрупування, розповів дипломат.

Він також додав, що більшість жертв мали подвійне громадянство (українське та ізраїльське), окрім двох осіб, сім'ї яких мешкають в Ізраїлі.

Евакуація українців

Раніше в МЗС України повідомляли, що з палестинського анклаву мають бажання евакуюватись 357 українців, серед яких 208 жінок.

Речник міністерства Олег Ніколенко зазначав, що водночас контрольно-пропускний пункт "Рафах" на кордоні Сектору Газа та Єгипту наразі не працює, і можливості виїхати наразі немає.

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Михайло Бродський Ізраїль
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