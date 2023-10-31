Скільки українців застрягли у Секторі Газа: відповідь посла

Наразі на території Сектору Газа перебуває понад 300 українців. Вони не можуть виїхати звідти, бо евакуація так і не розпочалася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука в ефірі телемарафону.

"Таких людей зараз 357 (українців у Секторі Газа - ред.). Але кількість таких людей постійно зростає. На жаль, з ними періодично втрачають зв'язок. Зараз зв'язок є", - розповів дипломат.

За його словами, про таких українців подають оновлені списки Ізраїлю та Єгипту, а також координаторам із США. При цьому Україна подає списки молдаван та болгар, які попросили нашу країну про допомогу.

"Я дуже сподіваюся, що евакуація відбудеться найближчим часом. Хоча тривожні сигнали надходять насамперед від єгипетської сторони, яка говорить про те, що ХАМАС не зацікавлений в евакуації і люди залишаються під обстрілами. Кількість загиблих українців у Секторі Газа постійно зростає", - додав Корнійчук.

Він зазначив, що зараз є 6 тисяч іноземних громадян, які подали заявки на евакуацію з Сектору Газа.

Вторгнення ХАМАС в Сектор Газа

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали мирних жителів.

Після цього Ізраїль розпочав блокаду Сектору Газа. Усі КПП, зокрема на кордоні з Єгиптом, зараз закриті, тому люди не мають можливості виїхати з регіону.

Як зазначав сьогодні, 31 жовтня, посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський, у Секторі Газа застрягли сотні українців, вони фактично стали заручниками ХАМАСу.