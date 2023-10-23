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Посол розповів, скільки українців чекають на евакуацію з Гази

Фото: посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На евакуацію із Сектору Гази погодились майже 340 українців. При цьому реальна кількість громадян України, які залишаються у цьому регіоні, складає близько 500.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука в ефірі "Радіо Свобода".

Він зазначив, що пункт пропуску "Рафах" на кордоні з Єгиптом для виїзду іноземців можуть відкрити завтра.

"На евакуацію зголосилися сьогодні 337 громадян України. І тільки що наш представник у Палестині поінформував, що ще одна сім’я із шести чоловік оформляє документи. Але я думаю, що, мабуть пів тисячі наших громадян перебувають там. Не всі зголосилися на виїзд. Ситуація дуже складна", - сказав посол.

Корнійчук зазначив, що посольство може лише формувати списки на евакуацію, передавати на узгодження ізраїльській, єгипетській стороні і сумлінно чекати на евакуацію.

Він додав, що окрім евакуації українців, посольство також допомагає вивезти зі Смуги Гази громадян інших держав.

"Ми зобов’язалися надати допомогу молдованам, які до нас звернулися. В нас вже такий досвід був у 2021 році. Ми тоді вивезли більше 20 громадян Молдови. Зараз мова йде про 50. Болгари. Ми координуємося з поляками", зазначив посол.

Евакуація українців із Сектору Гази

Зазначимо, що Україна разом із партнерами працює над евакуацією наших громадян як з Ізраїлю, так і з Сектору Газа.

Єдиний прикордонний пункт між Газою та Єгиптом все ще залишається закритим. При цьому Україна, Молдова та Румунія домовилися об'єднати зусилля щодо евакуації громадян звідти.

Додамо, що в суботу запрацював пропускний пункт "Рафах" між Газою та Єгиптом. Через КПП проїхало 20 вантажівок з гуманітарною допомогою. Проте іноземцям не дали виїхати.

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ІзраїльСектор Газаевакуація