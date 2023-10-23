RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Посол рассказал, сколько украинцев ждут эвакуации из Газы

Фото: посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

На эвакуацию из Сектора Газа согласились почти 340 украинцев. При этом реальное количество граждан Украины, которые остаются в этом регионе, составляет около 500 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука в эфире "Радио Свобода".

Он отметил, что пункт пропуска "Рафах" на границе с Египтом для выезда иностранцев может быть открыт завтра.

"На эвакуацию согласились сегодня 337 граждан Украины. И только что наш представитель в Палестине проинформировал, что еще одна семья из шести человек оформляет документы. Но я думаю, что, пожалуй, пол тысячи наших граждан находятся там. Не все согласились на выезд. Ситуация очень сложная", - сказал посол.

Корнийчук отметил, что посольство может только формировать списки на эвакуацию, передавать на согласование израильской, египетской стороне и добросовестно ждать эвакуации.

Он добавил, что кроме эвакуации украинцев, посольство также помогает вывезти из Сектора Газа граждан других государств.

"Мы обязались оказать помощь обратившимся к нам молдованам. У нас уже такой опыт был в 2021 году. Мы тогда вывезли более 20 граждан Молдовы. Сейчас речь идет о 50. Болгары. Мы координируемся с поляками", отметил посол.

Эвакуация украинцев из сектора Газа

Украина вместе с партнерами работает над эвакуацией наших граждан как из Израиля, так и из Сектора Газа.

Единственный пограничный пункт между Газой и Египтом все еще остается закрытым. При этом Украина, Молдова и Румыния договорились объединить усилия по эвакуации граждан оттуда.

Добавим, что субботу заработал пропускной пункт "Рафах" между Газой и Египтом. Через КПП проехало 20 грузовиков с гуманитарной помощью. Однако иностранцам не дали выехать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильСектор Газаэвакуация