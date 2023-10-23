Посол рассказал, сколько украинцев ждут эвакуации из Газы

Он отметил, что пункт пропуска "Рафах" на границе с Египтом для выезда иностранцев может быть открыт завтра.

"На эвакуацию согласились сегодня 337 граждан Украины. И только что наш представитель в Палестине проинформировал, что еще одна семья из шести человек оформляет документы. Но я думаю, что, пожалуй, пол тысячи наших граждан находятся там. Не все согласились на выезд. Ситуация очень сложная", - сказал посол.

Корнийчук отметил, что посольство может только формировать списки на эвакуацию, передавать на согласование израильской, египетской стороне и добросовестно ждать эвакуации.

Он добавил, что кроме эвакуации украинцев, посольство также помогает вывезти из Сектора Газа граждан других государств.

"Мы обязались оказать помощь обратившимся к нам молдованам. У нас уже такой опыт был в 2021 году. Мы тогда вывезли более 20 граждан Молдовы. Сейчас речь идет о 50. Болгары. Мы координируемся с поляками", отметил посол.

Эвакуация украинцев из сектора Газа

Украина вместе с партнерами работает над эвакуацией наших граждан как из Израиля, так и из Сектора Газа.

Единственный пограничный пункт между Газой и Египтом все еще остается закрытым. При этом Украина, Молдова и Румыния договорились объединить усилия по эвакуации граждан оттуда.

Добавим, что субботу заработал пропускной пункт "Рафах" между Газой и Египтом. Через КПП проехало 20 грузовиков с гуманитарной помощью. Однако иностранцам не дали выехать.

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