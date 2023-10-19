Україна, Молдова та Румунія об'єднають зусилля з евакуації громадян із Гази

Україна, Молдова та Румунія домовилися об'єднати зусилля щодо евакуації своїх громадян із Сектору Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker .

Повідомляється, що сьогодні міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску провів телефонні розмови з головою МЗС Румунії Лумініцею Одобеску та головою МЗС України Дмитром Кулебою.

Сторони домовилися об'єднати зусилля для евакуації громадян із Сектору Газа.

"Ця співпраця дозволить провести швидку та безпечну евакуацію наших громадян через пункт пропуску "Рафах" на кордоні з Єгиптом", - йдеться у повідомленні МЗС Молдови.

Евакуація із Сектору Газа

Зазначимо, що єдиний прикордонний пункт між Сектором Гази та Єгиптом все ще залишається закритим.

15 жовтня держсекретар США Ентоні Блінкен анонсував відкриття КПП "Рафах" у Єгипті для евакуації громадян із Гази, але пункт пропуску так і не відкрили.

Тим часом Україна організувала вже три евакуаційні рейси з Ізраїлю для наших громадян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.