UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Посол розповів, скільки російських військових зараз знаходиться в Придністров'ї

Фото: посол розповів, скільки російських військових зараз знаходиться в Придністров'ї (росЗМІ)
Автор: Мілан Лєліч, Ірина Глухова

До складу "Окремого угруповання російських військ" (ОГРВ), яке дислокується у самопроголошеній т.зв. "Придністровській молдавській республіці", зараз входить тисяча з гаком озброєних людей.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол України в Молдові Паун Роговей.

"Там є тисяча з чимось озброєних людей, так зване ОГРВ (Оперативна група російських військ, - ред.). Крім того, це ОГРВ є і джерелом для формування так званої "миротворчої місії", в якій беруть участь і так звані "збройні сили Придністров'я", на нашу думку, це незаконні збройні формування", - сказав посол. 

За його словами так звана "миротворча місія" росіян в Придністров'ї має бути переформатована в цивільну, під проводом однієї з міжнародних організацій, на кшталт ООН чи ОБСЄ. А для цього передовсім треба провести демілітаризацію, яка, за словами посла, має включати три компоненти.

Окрім іншого, вона має передбачати і утилізацію боєприпасів, які з радянських часів у великій кількості знаходяться на складах в селі Ковбасна. 

"Не обов'язково їх вивозити. Там боєприпаси виробництва 50-х, 60-х років, їх треба утилізувати. Проєкти та пропозиції були і є, зараз технології розвиваються такими темпами, що можна приїхати, поставити завод і це зробити за досить короткий час", - розповів посол. 

Що таке ПМР

Невизнана Придністровська Молдавська Республіка (ПМР) виникла у 1990 році, коли проросійські сили на лівому березі Дністра оголосили про створення власного утворення у відповідь на прагнення Молдови до незалежності.

Формально проголошення відбулося 2 вересня 1990 року. Конфлікт між Кишиневом і Тирасполем переріс у збройне протистояння у 1992 році, яке завершилося підписанням угоди про припинення вогню за посередництва Росії.

Відтоді Придністров’я фактично існує як самопроголошена держава, але не визнана жодною країною світу, включно з Росією.

На території ПМР досі розміщено російський військовий контингент, що підтримує контроль сепаратистської влади.

Тим часом у Тирасполі 2 вересня пройшов військовий парад з нагоди 35-річчя так званої "республіки". Такого заходу не було чотири роки.

Раніше влада невизнаного Придністров'я заявила про бажання домагатися незалежності з подальшим входженням до складу РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМолдова