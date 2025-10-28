Посол розповів, скільки російських військових зараз знаходиться в Придністров'ї

"Там є тисяча з чимось озброєних людей, так зване ОГРВ (Оперативна група російських військ, - ред.). Крім того, це ОГРВ є і джерелом для формування так званої "миротворчої місії", в якій беруть участь і так звані "збройні сили Придністров'я", на нашу думку, це незаконні збройні формування", - сказав посол.

За його словами так звана "миротворча місія" росіян в Придністров'ї має бути переформатована в цивільну, під проводом однієї з міжнародних організацій, на кшталт ООН чи ОБСЄ. А для цього передовсім треба провести демілітаризацію, яка, за словами посла, має включати три компоненти.

Окрім іншого, вона має передбачати і утилізацію боєприпасів, які з радянських часів у великій кількості знаходяться на складах в селі Ковбасна.

"Не обов'язково їх вивозити. Там боєприпаси виробництва 50-х, 60-х років, їх треба утилізувати. Проєкти та пропозиції були і є, зараз технології розвиваються такими темпами, що можна приїхати, поставити завод і це зробити за досить короткий час", - розповів посол.