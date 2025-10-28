Посол рассказал, сколько российских военных сейчас находится в Приднестровье

"Там есть тысяча с чем-то вооруженных людей, так называемое ОГРВ (Оперативная группа российских войск, - ред.). Кроме того, это ОГРВ является и источником для формирования так называемой "миротворческой миссии", в которой участвуют и так называемые "вооруженные силы Приднестровья", по нашему мнению, это незаконные вооруженные формирования", - сказал посол.

По его словам так называемая "миротворческая миссия" россиян в Приднестровье должна быть переформатирована в гражданскую, под руководством одной из международных организаций, вроде ООН или ОБСЕ. А для этого прежде всего надо провести демилитаризацию, которая, по словам посла, должна включать три компонента.

Помимо прочего, она должна предусматривать и утилизацию боеприпасов, которые с советских времен в большом количестве находятся на складах в селе Колбасная.

"Не обязательно их вывозить. Там боеприпасы производства 50-х, 60-х годов, их надо утилизировать. Проекты и предложения были и есть, сейчас технологии развиваются такими темпами, что можно приехать, поставить завод и это сделать за достаточно короткое время", - рассказал посол.