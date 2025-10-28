Посол рассказал, сколько российских военных сейчас находится в Приднестровье

В состав "Отдельной группировки российских войск" (ОГРВ), которая дислоцируется в самопровозглашенной т.н. "Приднестровской молдавской республике", сейчас входит тысяча с лишним вооруженных людей.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Молдове Паун Роговей.
"Там есть тысяча с чем-то вооруженных людей, так называемое ОГРВ (Оперативная группа российских войск, - ред.). Кроме того, это ОГРВ является и источником для формирования так называемой "миротворческой миссии", в которой участвуют и так называемые "вооруженные силы Приднестровья", по нашему мнению, это незаконные вооруженные формирования", - сказал посол.
По его словам так называемая "миротворческая миссия" россиян в Приднестровье должна быть переформатирована в гражданскую, под руководством одной из международных организаций, вроде ООН или ОБСЕ. А для этого прежде всего надо провести демилитаризацию, которая, по словам посла, должна включать три компонента.
Помимо прочего, она должна предусматривать и утилизацию боеприпасов, которые с советских времен в большом количестве находятся на складах в селе Колбасная.
"Не обязательно их вывозить. Там боеприпасы производства 50-х, 60-х годов, их надо утилизировать. Проекты и предложения были и есть, сейчас технологии развиваются такими темпами, что можно приехать, поставить завод и это сделать за достаточно короткое время", - рассказал посол.
Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) возникла в 1990 году, когда пророссийские силы на левом берегу Днестра объявили о создании собственного образования в ответ на стремление Молдовы к независимости.
Формально провозглашение состоялось 2 сентября 1990 года. Конфликт между Кишиневом и Тирасполем перерос в вооруженное противостояние в 1992 году, которое завершилось подписанием соглашения о прекращении огня при посредничестве России.
С тех пор Приднестровье фактически существует как самопровозглашенное государство, но не признанное ни одной страной мира, включая Россию.
На территории ПМР до сих пор размещен российский военный контингент, поддерживающий контроль сепаратистской власти.
Тем временем в Тирасполе 2 сентября прошел военный парад по случаю 35-летия так называемой "республики". Такого мероприятия не было четыре года.
Ранее власти непризнанного Приднестровья заявили о желании добиваться независимости с последующим вхождением в состав РФ.