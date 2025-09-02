У невизнаному Придністров'ї провели військовий парад до 35-річчя "республіки"

В Тирасполі 2 вересня пройшов військовий парад з нагоди 35-річчя так званої "республіки". Такого заходу не було чотири роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

В самопроголошеній адміністрації Тирасполя заявили, що в урочистому параді взяли участь більше тисячі військовослужбовців місцевого гарнізону.

На центральній площі пройшли підрозділи невизнаних структур, а також курсанти і жіночі формування. Ні невизнана адміністрація в Тирасполі, ні преса регіону не надали подробиць про військову техніку, представлену на параді.

Захід відбувся менше ніж за місяць до парламентських виборів у Молдові.

Фото: парад у Тирасполі (скріншот)

У Бюро реінтеграції Молдови заявили, що парад містить провокаційний характер і спрямований на підрив суверенітету та територіальної цілісності країни на кордонах, визнаних міжнародною спільнотою.

Також ЗМІ наголошують на цілковитому мілітарному акценті на заходах в Тирасполі.

В Бюро додали, що в придністровському регіоні набирають силу акції пропаганди ненависти, демонстрації сили тощо.

"Ці прояви агресії сіють паніку серед жителів і привертають увагу до сучасних соціально-економічних проблем регіону, які на фоні нинішньої енергетично-гуманітарної кризи вимагають швидких і продуманих рішень", - повідомили в Бюро.