Посол розповів, на що не погодиться Україна у новій зерновій угоді
У Туреччині не полишають сподівань відновити роботу зернового коридору. Однак Україна має свою незмінну позицію з цього приводу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України у Туреччині Василя Боднара в ефірі телемарафону.
"Те, що ми створили свій власний коридор (у Чорному морі - ред.), стимулює партнерів прокладати інші маршрути. Я хотів би нагадати, що кораблі проходять територіальними водами Румунії, Болгарії та Туреччини, а зараз йде мова про створення більш безпечного маршруту", - зазначив Боднар.
Він наголоси, що єдине, що не влаштовує Україну - це повернення до умов, які були в рамках першого зернового коридору.
"Ніякого контролю, ніяких обстежень суден, які йдуть з українських портів, бути не може. Ми на це ніколи не погодимось", - підкреслив він.
Боднар також зауважив, що ці переговори - частина підготовки до Конференції з продовольчої безпеки, яка відбудеться у Туреччині наприкінці серпня.
"Зернова угода"
Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення в Україну росіяни розпочали блокаду українських портів. Для розв'язання даної проблеми Туреччина разом з ООН підписали окремі угоди з Україною та РФ про "зерновий коридор" у Чорному морі.
Дію угоди кілька разів продовжували, проте щоразу, коли терміни спливали, Росія заявляла, що не продовжуватиме роботу "зернового коридору".
Аж ось у липні минулого року Росія оголосила про свій вихід з "зернової угоди" через нібито невиконання її вимог. При цьому російські окупанти почали обстрілювати Одесу, атакуючи порт та портову інфраструктуру.
Станом на зараз Україна змогла забезпечити новий гуманітарний коридор для суден у Чорному морі. Рух торговельних суден до та з українських портів у Чорному морі відбувається попри обстріли портової інфраструктури російськими військами.
Проте Туреччина хоче відновити "зерновий коридор". Турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган зустрівся зі президентом України Володимиром Зеленським та повідомив, що почав роботу з відновлення "зернової угоди".
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