Посол розповів, на що не погодиться Україна у новій зерновій угоді

У Туреччині не полишають сподівань відновити роботу зернового коридору. Однак Україна має свою незмінну позицію з цього приводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України у Туреччині Василя Боднара в ефірі телемарафону.

"Те, що ми створили свій власний коридор (у Чорному морі - ред.), стимулює партнерів прокладати інші маршрути. Я хотів би нагадати, що кораблі проходять територіальними водами Румунії, Болгарії та Туреччини, а зараз йде мова про створення більш безпечного маршруту", - зазначив Боднар.

Він наголоси, що єдине, що не влаштовує Україну - це повернення до умов, які були в рамках першого зернового коридору.

"Ніякого контролю, ніяких обстежень суден, які йдуть з українських портів, бути не може. Ми на це ніколи не погодимось", - підкреслив він.

Боднар також зауважив, що ці переговори - частина підготовки до Конференції з продовольчої безпеки, яка відбудеться у Туреччині наприкінці серпня.