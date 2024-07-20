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Посол рассказал, на что не согласится Украина в новом зерновом соглашении

Украина, Суббота 20 июля 2024 18:12
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Посол рассказал, на что не согласится Украина в новом зерновом соглашении Фото: посол Украины в Турции Василий Боднар (УНИАН)
Автор: Карина Левицкая

В Турции не оставляют надежд возобновить работу зернового коридора. Однако Украина имеет свою неизменную позицию по этому поводу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Турции Василия Боднара в эфире телемарафона.

"То, что мы создали свой собственный коридор (в Черном море - ред.), стимулирует партнеров прокладывать другие маршруты. Я хотел бы напомнить, что корабли проходят территориальными водами Румынии, Болгарии и Турции, а сейчас идет речь о создании более безопасного маршрута", - отметил Боднар.

Он подчеркнул, что единственное, что не устраивает Украину - это возвращение к условиям, которые были в рамках первого зернового коридора.

"Никакого контроля, никаких обследований судов, которые идут из украинских портов, быть не может. Мы на это никогда не согласимся", - подчеркнул он.

Боднар также отметил, что эти переговоры - часть подготовки к Конференции по продовольственной безопасности, которая состоится в Турции в конце августа.

"Зерновое соглашение"

Напомним, что после полномасштабного вторжения в Украину россияне приступили к блокаде украинских портов. Для решения данной проблемы Турция вместе с ООН подписали отдельные соглашения с Украиной и РФ о "зерновом коридоре" в Черном море.

Действие соглашения несколько раз продолжалось, однако каждый раз, когда сроки истекали, Россия заявляла, что не будет продолжать работу "зернового коридора".

Только в июле прошлого года Россия объявила о своем выходе из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его требований. При этом российские кафиры начали обстреливать Одессу, атакуя порт и портовую инфраструктуру.

На сегодняшний день Украина смогла обеспечить новый гуманитарный коридор для судов в Черном море. Движение торговых судов в и из украинских портов в Черном море происходит, несмотря на обстрелы портовой инфраструктуры российскими войсками.

Однако Турция хочет восстановить "зерновой коридор". Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и сообщил, что начал работу по возобновлению "зернового соглашения".

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Турция Война России против Украины Зерновой коридор
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