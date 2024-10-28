Посол розповів, як готують угоду про столітнє партнерство між Британією та Україною
Між Великою Британією відбуваються перемовини щодо нового договору про сторічне партнерство. Вже відбулося кілька раундів.
Про це заявив посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс в інтерв’ю РБК-Україна.
"І також хочу підкреслити, що наша перспектива це і перспектива після перемоги, і на 100 років. Зараз ми також в процесі перемовин щодо нового договору про 100-річне партнерство", - сказав він.
За його словами, зараз договір у процесі підготовки і британці вже мали кілька раундів перемовин з партнерами з України, з представниками різних міністерств.
"Ми маємо дуже потужні відносини у сфері безпеки. І ця угода буде іще зміцнювати нашу співпрацю у цій галузі", - додав він.
Гарріс зазначив, що є багато царин для співпраці Великої Британії та України.
"Не лише військова. Ми хотіли б також зміцнити нашу співпрацю у сфері культури, у сфері технологій, у сфері освіти, у економічних сферах. Зараз є майже повна лібералізація тарифів між Великою Британією та Україною на п'ять років. Тож ми маємо використати цей шанс і це унікальне партнерство між нашими країнами і для інших секторів наших відносин", - додав він.
Партнерство Києва та Лондона
Нагадаємо, в липні 2024 року відбувся візит президента Володимира Зеленського до Британії. Під час візити окрему увагу приділили підготовці угоди про "столітнє партнерство" між Лондоном та Києвом.
До початку війни активно обговорювалася ідея створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі, Великої Британії. У березні 2022 року її підтримували 85% українців - більше, ніж вступ до НАТО (72%).
За даними опитування Центру Разумкова, у вересні 2024 року Велика Британія на другому місці серед країн з найбільш позитивним ставленням українців. Ставлення до Польщі значно прохолодніше.