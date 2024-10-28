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Посол рассказал, как готовят соглашение о столетнем партнерстве между Британией и Украиной

Украина, Понедельник 28 октября 2024 12:22
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Посол рассказал, как готовят соглашение о столетнем партнерстве между Британией и Украиной Фото: посол Великобритании в Украине Мартин Харрис (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Между Великобританией проходят переговоры о новом договоре о столетнем партнерстве. Уже состоялось несколько раундов.

Об этом заявил посол Великобритании в Украине Мартин Харрис в интервью РБК-Украина.

"И также хочу подчеркнуть, что наша перспектива это и перспектива после победы, и на 100 лет. Сейчас мы тоже в процессе переговоров по новому договору о 100-летнем партнерстве", - сказал он.

По его словам, сейчас договор в процессе подготовки и британцы уже провели несколько раундов переговоров с партнерами из Украины, с представителями разных министерств.

"У нас очень мощные отношения в сфере безопасности. И это соглашение будет еще укреплять наше сотрудничество в этой области", - добавил он.

Харрис отметил, что есть много областей для сотрудничества Великобритании и Украины.

"Не только военная. Мы хотели бы также укрепить наше сотрудничество в сфере культуры, в сфере технологий, в сфере образования, в экономических сферах. Сейчас почти полная либерализация тарифов между Великобританией и Украиной на пять лет. Поэтому мы должны использовать этот шанс и это уникальное партнерство между нашими странами и для других секторов наших отношений", – добавил он.

Партнерство Киева и Лондона

Напомним, в июле 2024 г. состоялся визит президента Владимира Зеленского в Британию. Во время визита особое внимание было уделено подготовке соглашения о "столетнем партнерстве" между Лондоном и Киевом.

До начала войны активно обсуждалась идея создания военно-политического союза в составе Украины, Польши, Великобритании. В марте 2022 года ее поддерживали 85% украинцев – больше, чем вступление в НАТО (72%).

По данным опроса Центра Разумкова, в сентябре 2024 Великобритания на втором месте среди стран с наиболее позитивным отношением украинцев. Отношение к Польше гораздо прохладнее.

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