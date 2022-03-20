Поддержка украинцев союза с Польшей и Британией превысила одобрение интеграции с НАТО

Поддержка создания военно-политического союза в составе Украины, Польши, Великобритании выросла с 61% (в январе) до 85%. В марте поддержка такого союза выше, чем поддержка интеграция Украины с НАТО (72%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

По данным опроса, 44%респондентов считают, что Украина должна обязательно вступить в НАТО, 42% - что Украина должна продолжать сотрудничество с НАТО, но не становиться членом союза. Сотрудничество с НАТО вне членства в Альянсе поддерживает больше людей чем до войны, эта цифра увеличилась за счет тех, кто ранее говорил, что с НАТО вообще не нужно сотрудничать (сейчас таких только 7%).

Больше всего сторонников вступления среди западных, центральных областей, на юге и востоке - больше поддерживают сотрудничество вне членства в Альянсе.

Опрос проведен 18 марта 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.