Посол РФ на следующей неделе вернется в США

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов на следующей неделе вернется в Вашингтон. В марте 2021 года он был отозван Москву для консультаций.
Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает "Интерфакс".
"Мы исходим из того, что следующую рабочую неделю он проведет уже непосредственно в Вашингтоне", - заявила она.
Напомним, посла РФ вызвали на консультации в Москву в марте этого года после того, как президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал президента России Владимира Путина "убийцей".
Вчера президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин договорились о возвращении своих послов в Москву и Вашингтон.