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Посол РФ наступного тижня повернеться до США

Автор: РБК-Україна

Російський посол у Сполучених Штатах Анатолій Антонов наступного тижня повернеться до Вашингтона. У березні 2021 року він був відкликаний для консультацій.

Про це заявила офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, передає "Інтерфакс".

"Ми виходимо з того, що наступний робочий тиждень він проведе вже безпосередньо у Вашингтоні", - заявила вона.

Нагадавши, посла РФ викликали на консультації до Москви у березні цього року після того, як президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна"вбивцею".

Вчора президенти США і РФ Джо Байден і Володимир Путін домовилися про повернення своїх послів в Москву і Вашингтон.

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