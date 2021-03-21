ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Посол РФ в США отправился в Москву для консультаций после заявления Байдена

Новина українською → Москва, Воскресенье 21 марта 2021 00:57
Посол РФ в США отправился в Москву для консультаций после заявления Байдена Фото: Джо Байден (Chip Somodevilla/Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Посол России в США Анатолий Антонов покинул дипломатическое представительство и отправился из Вашингтона в Нью-Йорк для перелета в Москву. МИД РФ отозвал посла для консультаций после того, как президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина "убийцей".

Об этом сообщает ТАСС.

Антонов не стал давать никаких комментариев. В 13:10 по местному времени он выехал на служебном автомобиле с территории посольства. Он открыл окно и помахал рукой собравшимся сотрудникам СМИ.

Антонов должен прилететь в Москву в утром в воскресенье, 21 марта.

20 марта Антонов сообщил о потенциале для нормализации отношений двух стран из-за писем от американцев, которые поступают в посольство. По его словам, в них граждане США извиняются за заявления в адрес России.

Напомним, на этой неделе Байден назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы.

Путин, в свою очередь, пожелал ему здоровья.

"Когда мы оцениваем других людей и страны - это как смотреть в зеркало... Кто обзывается, тот так и сам называется", - отметил он и предложил провести дебаты с Байденом в онлайне.

Американский лидер пока отказывается комментировать возможность разговора с Путиным.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Джозеф Байден Владимир Путин
NEWS
На севере Мексики лесные пожары. Огонь охватил более 7 тысяч гектаров
На севере Мексики лесные пожары. Огонь охватил более 7 тысяч гектаров
DAILY
Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине