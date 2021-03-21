Посол РФ в США отправился в Москву для консультаций после заявления Байдена
Посол России в США Анатолий Антонов покинул дипломатическое представительство и отправился из Вашингтона в Нью-Йорк для перелета в Москву. МИД РФ отозвал посла для консультаций после того, как президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина "убийцей".
Об этом сообщает ТАСС.
Антонов не стал давать никаких комментариев. В 13:10 по местному времени он выехал на служебном автомобиле с территории посольства. Он открыл окно и помахал рукой собравшимся сотрудникам СМИ.
Антонов должен прилететь в Москву в утром в воскресенье, 21 марта.
20 марта Антонов сообщил о потенциале для нормализации отношений двух стран из-за писем от американцев, которые поступают в посольство. По его словам, в них граждане США извиняются за заявления в адрес России.
Напомним, на этой неделе Байден назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы.
Путин, в свою очередь, пожелал ему здоровья.
"Когда мы оцениваем других людей и страны - это как смотреть в зеркало... Кто обзывается, тот так и сам называется", - отметил он и предложил провести дебаты с Байденом в онлайне.
Американский лидер пока отказывается комментировать возможность разговора с Путиным.