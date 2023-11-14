Посол Японії розповів, куди спрямовується багатомільярдна підтримка України

"Мотивація дуже зрозуміла, і її сформулював прем'єр-міністр Кісіда у перший день вторгнення: те, що відбувається в Україні, будь-якої миті може статися з Далеким Сходом та Японією. Це дуже сильне послання, яке знайшло добрий відгук серед японських громадян", - сказав посол.

Він наголосив, що через понад 600 днів з початку повномасштабного вторгнення національна підтримка політики прем'єра Японії щодо надання допомоги Україні все ще є дуже високою.

"Ми надаємо Україні підтримку у розмірі 7,6 мільярда доларів, яка включає бюджетну підтримку, технічну підтримку, гуманітарну підтримку тощо. Ми також надаємо Україні нелетальну військову допомогу, включаючи безпілотники, обладнання для особового складу тощо", - розповів Кунінорі.

За його словами, допомога у розмірі 7,6 мільярда доларів спрямована у декількох пріоритетних напрямках, до яких належать передусім розмінування та вивіз уламків.

Другим пріоритетом, як зазначив посол, є відновлення та реконструкція базової інфраструктури, включаючи, зокрема, енергетичний сектор.

Третій напрямок, за словами Кунінорі, пов'язаний із підтримкою українського агропромислового комплексу. Україна є житницею не лише для самої України та Європи, а й для Африки, Близького Сходу та Південної Азії. Ми чудово розуміємо, що Україна несе міжнародну відповідальність як постачальник зерна та допомагаємо Україні у його експорті.

"І по-четверте, Японія допомагає Україні у боротьбі з корупцією, судовою реформою та зміцненням державного управління. Ми хотіли б бачити Україну з більшою демократією, значно сильнішою економічною базою та стійкішим суспільством", - додав посол.

Інша допомога Україні від Японії

Японія є однією з країн, яка виступила з підтримкою України на початку повномасштабного вторгнення терористів на територію нашої країни.

Нещодавно Київ та Токіо розпочали перший раунд переговорів про гарантії безпеки. Японія стала четвертою після США, Великої Британії та Канади, яка розпочала відповідні переговори з Україною.

Зокрема наші країни планують співпрацювати у питаннях щодо відновлення та розмінування звільнених від російської окупації територіях.

Також Японія напередодні зими передасть Україні партію допомоги. Йдеться про автотрансформатори та сонячні панелі.