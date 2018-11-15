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Посол назвал кандидатов на украинских выборах, которые могут быть интересны США

Новости » Политика    15.11.2018 - 16:25
Посол назвал кандидатов на украинских выборах, которые могут быть интересны США
Фото: Валерий Чалый (president.gov.ua)

Соединенные Штаты готовы взаимодействовать с теми политиками, которые продолжат выбранный Украиной курс реформ

Соединенным Штатам во время будущих президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году будут интересные кандидаты и политики, которые последовательно продолжат курс реформ в государстве и расширять сотрудничество со США. Как информирует РБК-Украина, об этом в интервью "Укринформу" сказал посол Украины в США Валерий Чалый.

В частности, посол отметил, что вопрос о поддержке Америкой определенных кандидатов лучше адресовать администрации США. Правда, вряд ли там в ответ назовут конкретных лиц.

"На мой взгляд, американское правительство будет продолжать взаимодействие с теми политическими представителями, которых поддержит украинский народ. Все очень просто", - сказал Чалый.

Он добавил, что Соединенные Штаты приветствовали бы взаимодействие с теми политиками, которые будут продолжать избранный курс реформ и выбранный геополитический курс. Речь идет о сближении с евроатлантическими и европейскими структурами.

"Очевидно, что прямой поддержки (кандидатов или партий, - ред.) со стороны США не будет, но готовность сотрудничества, конечно, будет иметь место с теми, кто сохранит этот курс", - подчеркнул посол.

Также он отметил, что нынешний уровень взаимоотношений между Украиной и США - как на высшем политическом уровне, так и на уровне встреч глав внешнеполитических ведомств и взаимодействия на уровне посольств - должен развиваться, а не уменьшаться.

"Конечно, хотелось бы видеть последовательность во внешней политике Украины и неизменность внешнеполитического курса и его темпов", - резюмировал Чалый.

Напомним, недавно председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что в закон о выборах президента должны быть внесены определенные точечные изменения. В ЦИК подчеркнули, без этих изменений могут возникнуть сложности во время процесса голосования.

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Новости Украины Валерий Чалыйпосол
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