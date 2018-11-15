Посол назвав кандидатів на українських виборах, які можуть бути цікаві США

Фото: Валерій Чалий (president.gov.ua)

Сполучні Штати готові взаємодіяти із тими політиками, котрі продовжать обраний Україною курс реформ

Сполученим Штатам під час майбутніх президентських та парламентських виборів в Україні у 2019 році будуть цікаві кандидати та політики, які послідовно продовжать курс реформ у державі та розширюватимуть співпрацю зі США. Як інформує РБК-Україна, про це в інтерв'ю "Укрінформу" сказав посол України в США Валерій Чалий.

Зокрема, посол зазначив, що питання про підтримку Америкою певних кандидатів краще адресувати адміністрації США. Щоправда, навряд чи у відповідь назвуть конкретних осіб.

"На мій погляд, американський уряд буде продовжувати взаємодію з тими політичними представниками, яких підтримає український народ. Все дуже просто", - сказав Чалий.

Він додав, що Сполучені Штати вітали би взаємодію з тими політиками, які будуть продовжувати обраний курс реформ та обраний геополітичний курс. Йдеться про зближення з євроатлантичними, європейськими структурами.

"Очевидно, що прямої підтримки (кандидатів чи партій, - ред.) з боку США не буде, але готовність співпраці, звичайно, матиме місце з тими, хто зберігатиме цей курс", - підкреслив посол.

Також він зазначив, що нинішній рівень взаємовідносин між Україною та США - як на вищому політичному рівні, так і на рівні зустрічей глав зовнішньополітичних відомств та взаємодії на рівні посольств - має розвиватися, а не зменшуватися.

"Звичайно, хотілося би бачити послідовність у зовнішній політиці України та незмінність зовнішньополітичного курсу та його темпів", - резюмував Чалий.

Нагадаємо, нещодавно голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що у закон про вибори президента мають бути внесені певні точкові зміни. У ЦВК підкреслили, без цих змін що можуть виникнути складнощі під час процесу голосування.