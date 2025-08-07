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Бойову систему DELTA запровадять на всіх рівнях ЗСУ: Шмигаль підписав наказ

Четвер 07 серпня 2025 02:14
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Бойову систему DELTA запровадять на всіх рівнях ЗСУ: Шмигаль підписав наказ Ілюстративне фото: бойова система пройшла реальне випробування в бою (facebook.com/usofcom)
Автор: Валерій Савицький

Міністр оборони Денис Шмигаль підписав наказ про впровадження бойової системи DELTA на всіх рівнях Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави оборонного відомства.

Шмигаль зазначив, що DELTA - це бойова цифрова екосистема, яка створює технологічну перевагу українського війська: дозволяє бачити поле бою в реальному часі, планувати операції та обмінюватись інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби - і з союзниками.

За його словами, DELTA успішно пройшла перевірку інформаційної безпеки та реальне випробування боєм: під час оборони Києва у 2022 році, під час знищення Чорноморського флоту противника, звільнення острова Зміїний та деокупації Херсона.

"Тепер вона стане єдиним джерелом для обміну даними, адже працює всюди - з ноутбука, планшета, телефону, її використовують командири всіх рівнів. Щодня система підтримує ураження більше 2000 ворожих цілей, а за рік - це більше ніж півмільйона верифікованих уражених та пошкоджених цілей", - зазначив Шмигаль.

Крім того, додав міністр, DELTA постійно оновлюється. Зокрема, до системи додалася платформа штучного інтелекту, що дозволяє автоматично виявляти ворожу техніку в режимі онлайн.

"Використання DELTA продовжує масштабуватись, також розробляються нові модулі. Це масивна цифрова зброя в арсеналі нашого війська. Війська, яке постійно осучаснюється та здобуває технологічну перевагу над ворогом", - зазначив глава Міноборони.

Модернізація Збройних сил України

Нещодавно Шмигаль заявив, що в Україні скоро з'являться власні балістичні ракети, що дозволять Повітряним силам завдавати ударів углиб Росії.

Також міністр оборони прогнозує розборку більшої кількості дронів-перехоплювачів ворожих ударних безпілотників.

До того ж, українська авіація поступово перейде на стандарти НАТО.

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Денис Шмигаль
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