Вперше в історії НАТО. Українські моряки очолили "ворожу" сторону на навчаннях

Вперше в історії НАТО Військово-Морські Сили України очолили та здійснювали планування, координацію та управління силами умовного противника під час навчань REPMUS/Dynamic Messenger 25, які відбулись у Португалії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.

Участь України в навчаннях НАТО

Залучення ВМС ЗСУ відбулося за підтримки Об’єднаного командування ВМС НАТО, Військово-Морських Сил ЗС Португалії та Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти з метою перевірки спроможностей двох десятків країн-членів Альянсу.

Навчання враховували сучасні тенденції морської війни, зокрема використання безпілотних систем для скоординованих ударів і швидкого реагування на загрози. Операційний склад ВМС ЗСУ організував спільну роботу з планування та управління силами умовного противника від України та країн-партнерів, які брали участь у навчальних операціях у складі OPFOR. Спільні навчання за участі ВМС ЗСУ пройшли успішно.

Інновації та оцінка партнерів

Цьогорічні навчання поєднали REPMUS - провідну світову подію у сфері морської робототехніки та безпілотних технологій - із Dynamic Messenger (DYMS), що є частиною серії оперативних навчань НАТО.

"Очолюючи команду противника, Україна стала не лише учасником, а й рушійною силою інновацій, що безпосередньо зміцнює морську стійкість НАТО та формує майбутнє колективної безпеки. JATEC пишається тим, що сприяє цьому важливому просуванню вперед", - наголосив командувач Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти бригадний генерал Войцех Озга.

Система DELTA

Під час навчань безпілотні платформи були інтегровані в бойову систему DELTA, яку використовують ЗСУ. Інтеграція відбулася за новим стандартом НАТО STANAG 4817 - його апробація була одним з ключових завдань навчань.

"Участь України у навчаннях є унікальною можливістю продемонструвати ключові тенденції сучасної морської війни. Ми додаємо реалізм сучасного бою до навчань НАТО, що має ще більше спонукати Альянс до впровадження інноваційних змін і тактик у морських операціях", - підкреслив директор з імплементації програм JATEC полковник Валерій Вишнівський.

Разом з Україною в REPMUS/DYMS-2025 взяли участь сили та засоби ВМС, підприємств і науково-дослідницьких центрів 26 країн-партнерів, а також представники Морського Командування НАТО "Нортвуд", Центру морських досліджень та експериментів НАТО (CMRE), Лабораторії підводних систем і технологій Університету Порту (LSTS) та Ініціативи НАТО щодо морських безпілотних систем (MUSI).