Посол в НАТО розкрила, як Україна вийшла на новий рівень військових навчань
Минулого року Україна вперше долучилася до військових навчань НАТО за статтею 5, які проводяться виключно для країн-союзників, а не партнерів. Під час цих навчань також було представлено українську систему DELTA.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла голова Місії України при НАТО Альона Гетьманчук.
"Загалом, минулий рік був переломним з дуже багатьох точок зору. І один з таких переломів відбувся в тому, що Україна вперше почала брати участь у військових навчаннях НАТО за статтею 5. Тобто, виключно для союзників, не партнерів", - розповіла вона.
За її словами, йдеться про командно-штабні навчання LOYAL DOLOS 25, спрямовані на підготовку штабів корпусного рівня. Крім того, Україна вперше в історії брала участь у навчаннях НАТО з позиції умовного противника (red team) під час маневрів Dynamic Messenger, які проходили у Португалії.
У цих навчаннях були залучені Військово-морські сили України разом з морськими дронами.
Також вперше на навчаннях НАТО була представлена українська система ситуативної обізнаності DELTA.
Гетьманчук наголосила, що ця система викликає дедалі більший інтерес з боку країн Альянсу.
Про систему DELTA
DELTA - це бойова цифрова екосистема Збройних сил України, що забезпечує технологічну перевагу на полі бою. Система побудована за стандартами НАТО.
Вона дозволяє бачити поле бою в режимі реального часу та відображає повітряну, наземну, морську ситуацію на цифровій мапі. Система дозволяє обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, а за потреби - і з союзниками.
DELTA дозволяє планувати операції та бачити поле бою в режимі реального часу, обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби - і з союзниками. Щомісяця у систему додається понад 600 тисяч об’єктів про місцерозташування ворога, водночас переглядається військовими понад 4 млн ворожих об’єктів.
Використання DELTA
У серпні тодішній міністр оборони Денис Шмигаль підписав наказ про впровадження бойової системи DELTA на всіх рівнях Сил оборони України.
За словами Шмигаля, за два місяці після впровадження DELTA стала цифровою зброєю на фронті, український ШІ за 2 секунди виявляє ворожу техніку
Також під час спільних навчань України з НАТО було застосовано DELTA.