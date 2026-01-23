ua en ru
Пт, 23 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Посол в НАТО раскрыла, как Украина вышла на новый уровень военных учений

Пятница 23 января 2026 14:19
UA EN RU
Посол в НАТО раскрыла, как Украина вышла на новый уровень военных учений Фото: посол в НАТО раскрыла, как Украина вышла на новый уровень военных учений (facebook com pressjfo news)
Автор: Ірина Глухова, Роман Кот

В прошлом году Украина впервые присоединилась к военным учениям НАТО по статье 5, которые проводятся исключительно для стран-союзников, а не партнеров. Во время этих учений также была представлена украинская система DELTA.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

"В общем, прошлый год был переломным с очень многих точек зрения. И один из таких переломов состоялся в том, что Украина впервые начала участвовать в военных учениях НАТО по статье 5. То есть, исключительно для союзников, не партнеров", - рассказала она.

По ее словам, речь идет о командно-штабных учениях LOYAL DOLOS 25, направленных на подготовку штабов корпусного уровня. Кроме того, Украина впервые в истории участвовала в учениях НАТО с позиции условного противника (red team) во время маневров Dynamic Messenger, которые проходили в Португалии.

В этих учениях были привлечены Военно-морские силы Украины вместе с морскими дронами.

Также впервые на учениях НАТО была представлена украинская система ситуативной осведомленности DELTA.

Гетьманчук отметила, что эта система вызывает все больший интерес со стороны стран Альянса.

О системе DELTA

DELTA - это боевая цифровая экосистема Вооруженных сил Украины, обеспечивающая технологическое преимущество на поле боя. Система построена по стандартам НАТО.

Она позволяет видеть поле боя в режиме реального времени и отображает воздушную, наземную, морскую ситуацию на цифровой карте. Система позволяет обмениваться информацией в пределах подразделения, бригады, а при необходимости - и с союзниками.

DELTA позволяет планировать операции и видеть поле боя в режиме реального времени, обмениваться информацией в пределах подразделения, бригады, группировки, а при необходимости - и с союзниками. Ежемесячно в систему добавляется более 600 тысяч объектов о местоположении врага, при этом просматривается военными более 4 млн вражеских объектов.

Использование DELTA

В августе тогдашний министр обороны Денис Шмыгаль подписал приказ о внедрении боевой системы DELTA на всех уровнях Сил обороны Украины.

По словам Шмыгаля, через два месяца после внедрения DELTA стала цифровым оружием на фронте, украинский ИИ за 2 секунды обнаруживает вражескую технику

Также во время совместных учений Украины с НАТО было применено DELTA.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Вооруженные силы Украины Учения Украины и США Дрони
Новости
Переговоры в Абу-Даби: все о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ
Переговоры в Абу-Даби: все о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов