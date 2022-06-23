Посол Мельник заявил, что готов извиниться перед Шольцем: о чем идет речь

Посол Украины в Германии Андрей Мельник готов принести извинения канцлеру Германии Олафу Шольцу за то, что ранее сравнил его с "оскорбленной ливерной колбасой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF .

"Это высказывание, о котором я, оглядываясь назад, конечно, сожалею. При встрече с Олафом Шольцем лично перед ним извинюсь", - отметил Мельник.

Ранее Мельник сравнил канцлера Германии с "обиженной ливерной колбасой" из-за нежелания Шольца ехать в Украину после того, как там отказались принять посещение президента ФРГ Штайнмайера.