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Посол Мельник заявил, что готов извиниться перед Шольцем: о чем идет речь

Посол Мельник заявил, что готов извиниться перед Шольцем (Фото: germany.mfa.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Посол Украины в Германии Андрей Мельник готов принести извинения канцлеру Германии Олафу Шольцу за то, что ранее сравнил его с "оскорбленной ливерной колбасой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF.

"Это высказывание, о котором я, оглядываясь назад, конечно, сожалею. При встрече с Олафом Шольцем лично перед ним извинюсь", - отметил Мельник.

Ранее Мельник сравнил канцлера Германии с "обиженной ливерной колбасой" из-за нежелания Шольца ехать в Украину после того, как там отказались принять посещение президента ФРГ Штайнмайера.

Напомним, правительство Украины ранее отменило визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в украинскую столицу. Причиной отмены являются тесные связи Штайнмайера с Россией в последние годы.

Впоследствии посол Украины Андрей Мельник заявил, что в Киев приглашен канцлер Германии Олаф Шольц и с ним высшее руководство намерено обсудить перспективы поставок тяжелого вооружения в Украину.

Спустя почти два месяца после громкого заявления, визит европейских лидеров в Киев состоялся. Они заявили о поддержке предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС для Украины, а также пообещали военную помощь.

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