ru ua
Ср, 13 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вместо Штайнмайера. В Киев с визитом приглашен канцлер Германии Шольц

Новина українською →
Берлин, Среда 13 апреля 2022 00:39
Вместо Штайнмайера. В Киев с визитом приглашен канцлер Германии Шольц Олаф Шольц (Фото: timesofisrael.com)
Автор: Константин Широкун

Посол Украины Андрей Мельник заявил, что в Киев приглашен канцлер Германии Олаф Шольц. С ним высшее руководство Украины намерено обсудить перспективы поставок тяжелого вооружения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Мы сообщили правительству Германии, что президент Украины и правительство были бы очень рады, если бы канцлер Олаф Шольц посетил Киев", — заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник. Темой визита должно стать обсуждение помощи Германии с поставками тяжелого вооружения Украине.

Правительство Украины ранее отменило визит Штайнмайера в украинскую столицу. Причиной отмены являются тесные связи Штайнмайера с Россией в последние годы.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия
NEWS
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Непокоренный. Как Чернигов выстоял под российскими бомбами и чего ждет дальше
Владислав Красинский, Виталий Носач Непокоренный. Как Чернигов выстоял под российскими бомбами и чего ждет дальше