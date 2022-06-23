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Посол Мельник заявив, що готовий вибачитися перед Шольцем: про що йде мова

Посол Мельник заявив, що готовий вибачитися перед Шольцем (Фото: germany.mfa.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Посол України в Німеччині Андрій Мельник готовий принести вибачення канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за те, що раніше порівняв його з "ображеною ліверною ковбасою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.

"Це висловлювання, про яке я, озираючись назад, звичайно, шкодую. При зустрічі з Олафом Шольцем особисто перед ним вибачуся", - зазначив Мельник.

Раніше Мельник порівняв канцлера Німеччини з "скривдженою ліверною ковбасою" через небажання Шольца їхати в Україну після того, як там відмовилися прийняти відвідування президента ФРН Штайнмаєра.

Нагадавши, уряд України раніше скасував візит президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра в українську столицю. Причиною скасування є тісні зв'язки Штайнмаєра з Росією в останні роки.

Згодом посол України Андрій Мельник заявив, що до Києва запрошений канцлер Німеччини Олаф Шольц і з ним вище керівництво має намір обговорити перспективи поставок важкого озброєння в Україну.

Через майже два місяці після гучної заяви, візит європейських лідерів до Києва відбувся. Вони заявили про підтримку надання статусу кандидата на вступ до ЄС для України, а також пообіцяли військову допомогу.

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