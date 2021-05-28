Посол Латвии в Беларуси заявил о заморозке отношений с Минском

"С точки зрения дипломатической терминологии отношения Латвии и Беларуси можно считать замороженными", - сказал дипломат.

Он отметил, что новые экономические санкции против Беларуси больше всего ударят по сфере транзита и логистики, причем не только в самой стране, но в соседних с ней.

По его словам, латвийские дипломаты не помещены в черный список Беларуси, что дает надежду на нормализацию отношений двух стран, а дипломаты смогут вернуться в посольство. По словам Семаниса, пока невозможно прогнозировать, сколько времени на это потребуется.

"По сравнению с событиями в октябре прошлого года, когда Беларусь потребовала у Польши и Литвы отозвать своих послов на консультацию, ситуация с отношениями наших стран "очень плохая и очень печальная" - тогда работа посольств Литвы и Польши не была прервана. Сейчас же работа посольства Латвии в Минске приостановлена. В настоящее время остался один работник, отвечающий за административные вопросы", - объяснил дипломат.

Посол подчеркнул, что и Латвия и Беларусь подписали серьезные международные соглашения, связанные с правами человека и свободой, поэтому Латвия не может оставаться в стороне и быть равнодушна к событиям, происходящим у соседей.