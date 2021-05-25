Посольство Латвии в Минске прекратило работу: как получить консульскую помощь
После высылки всех сотрудников посольство Латвии в Минске прекратило работу. Получить консульскую помощь можно в дипмиссиях Евросоюза в белорусской столице, латвийском консульстве в Витебске или по круглосуточному телефону МИДа.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Латвии.
В министерстве рекомендовали гражданам Латвии, которые находятся в чрезвычайной ситуации в Беларуси и нуждаются в консульской помощи, обращаться за ней в посольство любой страны Евросоюза в Минске или консульский отдел МИД по телефону круглосуточной службы экстренной помощи. Также обратиться можно в посольства Латвии в Украине и Польше.
Отмечается, что консульство Латвии в Витебске продолжает работу и сможет оказывать консульскую помощь. Однако получить визы для въезда в Латвию там смогут только жители Витебской области. Помимо этого консульство принимает запросы на получение виз от грузовых и пассажирских перевозчиков, а также от лиц, которым в Беларуси угрожают репрессии по политическим причинам.
Напомним, власти Беларуси 24 мая приняли решение выслать всех сотрудников посольства Латвии. В дипмиссии останется только один административно-технический работник для охраны здания.
В ответ на эти действия Минска латвийская сторона вышлет всех сотрудников белорусской дипмиссии. Отмечается, что меры продлятся до нормализации отношений между странами.
Отметим, дипломатический скандал между Латвией и Беларусью разгорелся на фоне инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске и последовавшим задержанием основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича украинская сторона заявила, что приостановит авиасообщение с Беларусью.
Аналогичные меры предприняла Британия. Кроме того, Лондон ввел персональные санкции против Беларуси.