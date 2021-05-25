ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Посольство Латвии в Минске прекратило работу: как получить консульскую помощь

Новина українською →
Рига, Вторник 25 мая 2021 16:22
Посольство Латвии в Минске прекратило работу: как получить консульскую помощь Фото: посольство Латвии в Минске прекратило работу (flickr.com/resnaate)
Автор: Дмитрий Кузнецов

После высылки всех сотрудников посольство Латвии в Минске прекратило работу. Получить консульскую помощь можно в дипмиссиях Евросоюза в белорусской столице, латвийском консульстве в Витебске или по круглосуточному телефону МИДа.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Латвии.

В министерстве рекомендовали гражданам Латвии, которые находятся в чрезвычайной ситуации в Беларуси и нуждаются в консульской помощи, обращаться за ней в посольство любой страны Евросоюза в Минске или консульский отдел МИД по телефону круглосуточной службы экстренной помощи. Также обратиться можно в посольства Латвии в Украине и Польше.

Отмечается, что консульство Латвии в Витебске продолжает работу и сможет оказывать консульскую помощь. Однако получить визы для въезда в Латвию там смогут только жители Витебской области. Помимо этого консульство принимает запросы на получение виз от грузовых и пассажирских перевозчиков, а также от лиц, которым в Беларуси угрожают репрессии по политическим причинам.

Напомним, власти Беларуси 24 мая приняли решение выслать всех сотрудников посольства Латвии. В дипмиссии останется только один административно-технический работник для охраны здания.

В ответ на эти действия Минска латвийская сторона вышлет всех сотрудников белорусской дипмиссии. Отмечается, что меры продлятся до нормализации отношений между странами.

Отметим, дипломатический скандал между Латвией и Беларусью разгорелся на фоне инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске и последовавшим задержанием основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича украинская сторона заявила, что приостановит авиасообщение с Беларусью.

Аналогичные меры предприняла Британия. Кроме того, Лондон ввел персональные санкции против Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Беларусь Латвия дипломаты
NEWS
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая
DAILY
"Антонов" расправляет плечи. Что строит и чем живет авиагигант Украины
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Антонов" расправляет плечи. Что строит и чем живет авиагигант Украины