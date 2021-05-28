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Посол Латвії в Білорусі заявив про замороження відносин з Мінськом

Автор: Андрій Василюк

Відносини Латвії з Білоруссю заморожені з дипломатичної точки зору. При цьому латвійські дипломати не поміщені в чорний список Білорусі, що дає надію на нормалізацію відносин двох країн.

Про це в інтерв'ю Latvijas Radio заявив посол Латвії в Білорусі Ейнарс Семаніс, який на початку тижня був змушений покинути сусідню країну.

"З точки зору дипломатичної термінології відносини Латвії та Білорусі можна вважати замороженими", - сказав дипломат.

Він зазначив, що нові економічні санкції проти Білорусі найбільше вдарять по сфері транзиту і логістики, причому не тільки в самій країні, але в сусідніх з нею.

За його словами, латвійські дипломати не поміщені в чорний список Білорусі, що дає надію на нормалізацію відносин двох країн, а дипломати зможуть повернутися в посольство. За словами Семаніса, поки неможливо прогнозувати, скільки часу на це буде потрібно.

"У порівнянні з подіями в жовтні минулого року, коли Білорусь зажадала у Польщі і Литви відкликати своїх послів на консультацію, ситуація з відносинами наших країн "дуже погана і дуже сумна" - тоді робота посольств Литви і Польщі не була перервана. Зараз же робота посольства Латвії в Мінську припинена. Зараз залишився один працівник, який відповідає за адміністративні питання", - пояснив дипломат.

Посол підкреслив, що і Латвія і Білорусь підписали серйозні міжнародні угоди, пов'язані з правами людини і свободою, тому Латвія не може залишатися осторонь і бути байдужою до подій, що відбуваються у сусідів.

Дипломатичний скандал між Латвією і Білоруссю розгорівся на тлі інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську і подальшим затриманням засновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича.

Влада Білорусі 24 травня прийняла рішення вислати всіх співробітників посольства Латвії. У дипмісії залишиться тільки один адміністративно-технічний працівник для охорони будівлі.

Після висилки всіх співробітників посольство Латвії у Мінську припинило роботу.

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