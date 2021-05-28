ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Посол Латвии в Беларуси заявил о заморозке отношений с Минском

Новина українською →
Пятница 28 мая 2021 11:37
Посол Латвии в Беларуси заявил о заморозке отношений с Минском Фото: посол Латвии в Беларуси заявил о заморозке отношений с Минском (pexels.com)
Автор: Андрей Василюк

Отношения Латвии с Беларусью заморожены с дипломатической точки зрения. При этом латвийские дипломаты не помещены в черный список Беларуси, что дает надежду на нормализацию отношений двух стран.

Об этом в интервью Latvijas Radio заявил посол Латвии в Беларуси Эйнарс Семанис, который в начале недели был вынужден покинуть соседнюю страну.

"С точки зрения дипломатической терминологии отношения Латвии и Беларуси можно считать замороженными", - сказал дипломат.

Он отметил, что новые экономические санкции против Беларуси больше всего ударят по сфере транзита и логистики, причем не только в самой стране, но в соседних с ней.

По его словам, латвийские дипломаты не помещены в черный список Беларуси, что дает надежду на нормализацию отношений двух стран, а дипломаты смогут вернуться в посольство. По словам Семаниса, пока невозможно прогнозировать, сколько времени на это потребуется.

"По сравнению с событиями в октябре прошлого года, когда Беларусь потребовала у Польши и Литвы отозвать своих послов на консультацию, ситуация с отношениями наших стран "очень плохая и очень печальная" - тогда работа посольств Литвы и Польши не была прервана. Сейчас же работа посольства Латвии в Минске приостановлена. В настоящее время остался один работник, отвечающий за административные вопросы", - объяснил дипломат.

Посол подчеркнул, что и Латвия и Беларусь подписали серьезные международные соглашения, связанные с правами человека и свободой, поэтому Латвия не может оставаться в стороне и быть равнодушна к событиям, происходящим у соседей.

Дипломатический скандал между Латвией и Беларусью разгорелся на фоне инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске и последовавшим задержанием основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.

Власти Беларуси 24 мая приняли решение выслать всех сотрудников посольства Латвии. В дипмиссии останется только один административно-технический работник для охраны здания.

После высылки всех сотрудников посольство Латвии в Минске прекратило работу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Беларусь
NEWS
Украина закрывает небо для белорусских самолетов с 29 мая
Украина закрывает небо для белорусских самолетов с 29 мая
DAILY
Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина