Посол на Кіпрі йде з посади зі скандалом, в МЗС зробили заяву

Посол України на Кіпрі Сергій Ніжинський йде у відставку. Дипломат заявив, що причина в "незаконних вимогах" міністра закордонних справ, але в МЗС це спростовують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання LB.ua та коментар пресслужби МЗС України.

Заява посла про звільнення

Сьогодні вдень медіа повідомило, що Ніжинський написав заяву про відставку на ім'я президента України.

Своє рішення він аргументував тим, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга нібито вимагав від нього виконувати рішення, які суперечать українському законодавству та здатні завдати шкоди державі.

Реакція МЗС

У пресслужбі МЗС у відповідь на запити журналістів назвали такі закиди неправдивими та маніпулятивними.

Там зазначили, що за законом Ніжинський взагалі не має права самостійно подавати у відставку з дипслужби, бо не має необхідної для цього категорії та рангу. Тому в міністерстві мають багато запитань до правового підґрунтя оприлюдненого документа.

"Насправді йдеться не про його добровільну "відставку" - на момент, коли він злив це у медіа, він уже був поданий на відкликання", - наголосили в МЗС.

Причини відкликання

Глава МЗС ще 10 червня вніс президенту подання на відкликання Ніжинського. Підставою для цього стала відсутність суттєвих результатів у роботі, пасивність посла та створення ним репутаційних ризиків для держави під час головування Кіпру в ЄС.

"Рішення про відкриття кластера, як і більшість інших важливих кроків у цей період, були досягнуті всупереч, а не завдяки його роботі. Його перебування в Республіці Кіпр характеризувалося інертністю, пасивністю та репутаційними ризиками для держави", - заявили в пресслужбі МЗС.

У міністерстві вважають, що дипломат заздалегідь дізнався про своє відкликання та вирішив імітувати добровільне звільнення через медіа, паралельно висунувши "безпідставні звинувачення керівництву".