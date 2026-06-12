Країни ЄС дали "зелене світло" на переговори про вступ з Україною та Молдовою

Країни Євросоюзу погодили початок переговорів про вступ до блоку з Україною та Молдовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу ЄК Урсулу фон дер Ляєн у соцмережі X .

"Сьогодні Європейський Союз зробив великий крок вперед. Усі держави-члени домовилися відкрити перший кластер переговори щодо приєднання з Україною та Молдовою", - зазначила вона.

За словами фон дер Ляєн, на першій міжурядовій конференції, яка відбудеться у понеділок, 15 червня, буде відкрито перший кластер з основ процесу приєднання. Він охоплює основні цінності та принципи, на яких побудований ЄС, від верховенства права до сильних демократичних інститутів.

"Це визнання рішучості, мужності та завзятої праці, виявлених обома країнами в просуванні реформ, незважаючи на величезні виклики. І сигнал про те, що пропозиція ЄС про мир, стабільність і можливості не має рівних. Розширення - це стратегічний вибір", - наголосила вона.

Реакція Кошти та Метсоли

"Зелене світло" на відкриття переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС підтвердив і голова Євроради Антоніу Кошта.

У свою чергу глава Європарламенту Роберта Метсола наголосила, що такий крок підкреслює зусилля двох країн та їхню відданість європейським цінностям, незважаючи на агресію Росії, її погрози та залякування.

Переговори щодо вступу України до ЄС

Нагадаємо, лідери країн Євросоюзу ухвалили рішення розпочати переговори про вступ України до блоку ще наприкінці 2023 року. За це рішення не голосував лише тоді ще прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

З того часу жодного кластера в рамках переговорів про вступ відкрито не було. Для цього рішення була потрібна одностайна підтримка всіх членів ЄС, Угорщина була проти.