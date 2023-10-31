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Посол Ізраїлю зробив заяву про візит Зеленського до країни

Вівторок 31 жовтня 2023 11:14
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Посол Ізраїлю зробив заяву про візит Зеленського до країни Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Єлизавета Драбкіна

В Ізраїлі сподіваються, що президент України Володимир Зеленський приїде до країни візиту. Там будуть раді бачити українського лідера.

Про це сказав посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський на прес-конференції, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Ми сподіваємося, що президент Зеленський приїде до Ізраїлю, ми чекаємо на Зеленського в Ізраїлі, будемо раді його бачити", - сказав він.

За словами посла, керівництво Ізраїлю цінує підтримку, яку надає Україна. Крім того, він додав, що Україна є однією з найбільш проізраїльських країн Європи.

"Україна - одна з небагатьох країн, де не було виступів на підтримку терору, на підтримку ХАМАС", - зазначив Бродський.

Що цьому передувало

Після того, як 7 жовтня ХАМАС напав на Ізраїль, Зеленський попросив розглянути можливість візиту до країни, щоби висловити свою солідарність.

Після цього деякі ЗМІ писали про відмову українському лідеру у візиті, оскільки це нібито невчасно.

Однак міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Зеленському не відмовляли у візиті до Ізраїлю. Його попередили, що для такої поїздки доведеться зачекати. Глава МЗС зазначив, що візит напевно відбудеться після погодження термінів.

Крім того, нещодавно посол заявляв, що президент України може приїхати до Ізраїлю з візитом у будь-який час, але точної дати немає.

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Ізраїль Володимир Зеленський
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