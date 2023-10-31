Посол Израиля сделал заявление о визите Зеленского в страну

В Израиле надеются, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в страну с визитом. Там будут рады видеть украинского лидера.

Об этом сказал посол Израиля в Украине Михаил Бродский на пресс-конференции, сообщает корреспондент РБК-Украина .

"Мы надеемся, что президент Зеленский приедет в Израиль, мы ждем Зеленского в Израиле, будем рады его видеть", - сказал он.

По словам посла, руководство Израиля ценит ту поддержку, которую оказывает Украина. Кроме того, он добавил, что Украина является одной из самых произраильских стран Европы.

"Украина - одна из немногих стран, где не было выступлений в поддержку террора, в поддержку ХАМАСа", - отметил Бродский.

Что этом предшествовало

После того, как 7 октября ХАМАС напал на Израиль, Зеленский попросил рассмотреть возможность визита в страну, чтобы выразить свою солидарность.

После этого некоторые СМИ писали об отказе украинскому лидеру в визите, поскольку это якобы несвоевременно.

Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленскому не отказывали в визите в Израиль. Его предупредили, что для такой поездки придется подождать. Глава МИД отметил, что визит наверняка состоится после согласования сроков.

Кроме того, недавно посол заявлял, что президент Украины может приехать в Израиль с визитом в любое время, но точной даты нет.

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