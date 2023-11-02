Посол Ізраїлю розповів, чи вдалось українцям виїхати під час евакуації з Сектора Газа

"На скільки я знаю, поки українцям не вдалося виїхати. Але є жива черга людей, котрі хочуть виїхати. Це досить багато людей. Щодо українців - їх понад 300", - сказав Бродський.

Здебільшого, за його словами, це жінки та діти, які жили в Секторі Газа та хотіли б виїхати.

"Щодо Ізраїлю, то ми не тільки не перешкоджаємо, а закликаємо іноземних громадян виїхати із Сектора Газа. На жаль, ХАМАС перешкоджає виїзду цивільних осіб із Сектора Газа, оскільки користується ними живим щитом. Ми це знаємо і це постійно бачимо", - додав посол.

Скільки українців застрягли у Секторі Газа

Як розповів посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський, у Секторі Газа застрягли сотні українців, вони фактично стали заручниками ХАМАСу.

При цьому за даними посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, наразі відомо, що на території анклаву перебуває близько 357 українців, але цифра може бути більшою. Переважно це жінки та діти.

При цьому зараз є 6 тисяч іноземних громадян, які подали заявки на евакуацію із Сектору Газа.

Вчора повідомлялося, що МЗС України та всі причетні відомства розпочали підготовчий етап евакуації українців із Сектора Газа. Мова йде про виїзд через КПП "Рафах" до Єгипту. У списку на виїзд 358 людей.