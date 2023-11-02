Посол Израиля рассказал, удалось ли украинцам выехать во время эвакуации из Сектора Газа

"На сколько я знаю, пока украинцам не удалось выехать. Но есть живая очередь людей, которые хотят выехать. Это достаточно много людей. Насчет украинцев - их более 300", - сказал Бродский.

В большинстве своем, по его словам, это женщины и дети, которые жили в Секторе Газа и хотели бы уехать.

"Что касается Израиля, то мы не только не препятствуем, а призываем иностранных граждан выехать из Сектора Газа. К сожалению, ХАМАС препятствует выезду гражданских лиц из Сектора Газа, поскольку пользуется ими живым щитом. Мы это знаем и постоянно видим", - добавил посол.

Сколько украинцев застряли в секторе Газа

Как рассказал посол Израиля в Украине Михаил Бродский, в секторе Газа застряли сотни украинцев, они фактически стали заложниками ХАМАСа.

При этом по данным посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, сейчас известно, что на территории анклава находится около 357 украинцев, но цифра может быть больше. В основном это женщины и дети.

При этом сейчас есть 6 тысяч иностранных граждан, которые подали заявки на эвакуацию из Сектора Газа.

Вчера сообщалось, что МИД Украины и все причастные ведомства приступили к подготовительному этапу эвакуации украинцев из Сектора Газа. Речь идет о выезде через КПП "Рафах" в Египет. В списке на выезд 358 человек.