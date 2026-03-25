Посол Ізраїлю різко висловився про допомогу Ірану від РФ та контакти Москви з ХАМАС

За його словами, Ізраїлю ніколи не подобалося військово-технічне співробітництво між Росією та Іраном.

"Ми про це відкрито говорили Росії. Ми вважаємо, що Іран - це країна-терорист, яка сіє терор в усьому світі, і будь-яка допомога Ірану, економічна або особливо військова абсолютно для нас неприйнятна", - сказав Бродський.

Водночас він зазначив, що не бачив активної військової допомоги ні в червні минулого року, ні зараз.

"Було багато заяв, було багато критики, але слова - це слова, а дії не завжди збігаються зі словами", - додав посол.

Варто нагадати, що російський диктатор Володимир Путін зустрічався з президентом Ірану Масудом Пезешкіяном, а ХАМАСівців приймали в Москві.

"Я можу тільки згадати, що після 7 жовтня делегація ХАМАС приїхала в Москву, і я багато разів говорив про це, що це не просто неприйнятно, для нас це непряма підтримка терористів. Ми говорили про це в різних форматах", - зазначив Бродський.

Відповідоючи на питання, чому Ізраїль не може висловити ноту протесту, коли Москва приймає його головного ворога, посол відповів, що його країна робить усе, щоб донести свій меседж.

"Дипломатія хороша тим, що в ній є свій набір засобів. Ти вибираєш, яким засобом скористатися залежно від ситуації. Було ухвалено рішення передати меседж не шляхом офіційної ноти, а іншим шляхом. І меседж був переданий керівництву Росії в тій формі, в якій це було правильно зробити", - додав він.