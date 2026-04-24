UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Посол Ізраїлю в ООН допустив зрив нового перемир'я з Ліваном

2 хв
Чому на думку ізраїльської сторони перемир'я не гарантоване?
aimg Едуард Ткач
Фото: посол пояснив, що робить "Хезболла" і що змушений робити Ізраїль (Getty Images)

Ізраїльський посол в ООН Денні Дагона заявив, що продовжене перемир'я з Ліваном "не є стовідсотковим" і може бути порушене.

У коментарі виданню він висловив сумнів, що ліванський уряд здатен забезпечити дотримання режиму припинення вогню на півдні країни, де діє підтримувана Іраном "Хезболла".

"Повинен бути чесним. Знаєте, ліванський уряд не контролює "Хезболлу", і "Хезболла" запускає ракети, намагаючись зірвати перемир'я. Ізраїль повинен відповідати. Щоразу, коли ми бачимо загрозу, ми вживаємо заходів", - сказав він.

Продовження перемир'я відбулося після сьогоднішніх переговорів у Білому домі між ліванськими та ізраїльськими дипломатами.

Денні Данон зазначив, що нинішня угода краща, ніж та, яка була раніше, але все ж є нюанс.

"Ситуація значно покращилася. Звичайно, це не на 100%. Я сподіваюся... побачити, що ліванські військові дійсно зможуть реалізувати і забезпечити дотримання цього припинення вогню", - додав він.

Перемир'я між Ізраїлем і Ліваном

Нагадаємо, кілька годин тому президент США Дональд Трамп заявив, що перемир'я між Ізраїлем і Ліваном (зокрема "Хезболлою"), продовжено ще на три тижні. Він зазначив, що зустріч між представниками пройшла добре і США допомагатимуть Лівану захиститися від "Хезболли".

Також він сказав, що прем'єр-міністр Ізраїлю та президент Лівану можуть зустрітися в Білому домі протягом наступних трьох тижнів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
