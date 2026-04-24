Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Посол Израиля в ООН допустил срыв нового перемирия с Ливаном

05:15 24.04.2026 Пт
2 мин
Почему по мнению израильской стороны перемирие не гарантировано?
aimg Эдуард Ткач
Фото: посол пояснил, что делает "Хезболла" и что вынужден делать Израиль (Getty Images)

Израильский посол в ООН Дэнни Дагона заявил, что продленное перемирие с Ливаном "не является стопроцентным" и может быть нарушено.

В комментарии изданию он выразил сомнение, что ливанское правительство способно обеспечить соблюдение режим прекращения огня на юге страны, где действует поддерживаемая Ираном "Хезболла".

"Должен быть честен. Знаете, ливанское правительство не контролирует "Хезболлу", и "Хезболла" запускает ракеты, пытаясь сорвать перемирие. Израиль должен отвечать. Каждый раз, когда мы видим угрозу, мы принимаем меры", - сказал он.

Продление перемирия последовало после сегодняшних переговоров в Белом доме между ливанскими и израильскими дипломатами.

Дэнни Данон отметил, что нынешняя сделка лучше, которая была раньше, но все же есть нюанс.

"Ситуация значительно улучшилась. Конечно, это не на 100%. Я надеюсь... увидеть, что ливанские военные действительно смогут реализовать и обеспечить соблюдение этого прекращения огня", - добавил он.

Перемирие между Израилем и Ливаном

Напомним, несколько часов назад президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Израилем и Ливаном (в частности "Хезболлой"), продлено еще на три недели. Он отметил, что встреча между представителями прошла хорошо и США будут помогать Ливану защититься от "Хезболлы".

Также он сказал, что премьер-министр Израиля и президентом Ливана могут встретиться в Белом доме в течение следующих трех недель.

