Посол Ізраїлю в ООН допустив зрив нового перемир'я з Ліваном

Ізраїльський посол в ООН Денні Дагона заявив, що продовжене перемир'я з Ліваном "не є стовідсотковим" і може бути порушене.

"Повинен бути чесним. Знаєте, ліванський уряд не контролює "Хезболлу", і "Хезболла" запускає ракети, намагаючись зірвати перемир'я. Ізраїль повинен відповідати. Щоразу, коли ми бачимо загрозу, ми вживаємо заходів", - сказав він. Продовження перемир'я відбулося після сьогоднішніх переговорів у Білому домі між ліванськими та ізраїльськими дипломатами. Денні Данон зазначив, що нинішня угода краща, ніж та, яка була раніше, але все ж є нюанс. "Ситуація значно покращилася. Звичайно, це не на 100%. Я сподіваюся... побачити, що ліванські військові дійсно зможуть реалізувати і забезпечити дотримання цього припинення вогню", - додав він.

У коментарі виданню він висловив сумнів, що ліванський уряд здатен забезпечити дотримання режиму припинення вогню на півдні країни, де діє підтримувана Іраном "Хезболла".

Перемир'я між Ізраїлем і Ліваном

Нагадаємо, кілька годин тому президент США Дональд Трамп заявив, що перемир'я між Ізраїлем і Ліваном (зокрема "Хезболлою"), продовжено ще на три тижні. Він зазначив, що зустріч між представниками пройшла добре і США допомагатимуть Лівану захиститися від "Хезболли".

Також він сказав, що прем'єр-міністр Ізраїлю та президент Лівану можуть зустрітися в Білому домі протягом наступних трьох тижнів.