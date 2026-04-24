Посол Ізраїлю в ООН допустив зрив нового перемир'я з Ліваном
Ізраїльський посол в ООН Денні Дагона заявив, що продовжене перемир'я з Ліваном "не є стовідсотковим" і може бути порушене.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
У коментарі виданню він висловив сумнів, що ліванський уряд здатен забезпечити дотримання режиму припинення вогню на півдні країни, де діє підтримувана Іраном "Хезболла".
"Повинен бути чесним. Знаєте, ліванський уряд не контролює "Хезболлу", і "Хезболла" запускає ракети, намагаючись зірвати перемир'я. Ізраїль повинен відповідати. Щоразу, коли ми бачимо загрозу, ми вживаємо заходів", - сказав він.
Продовження перемир'я відбулося після сьогоднішніх переговорів у Білому домі між ліванськими та ізраїльськими дипломатами.
Денні Данон зазначив, що нинішня угода краща, ніж та, яка була раніше, але все ж є нюанс.
"Ситуація значно покращилася. Звичайно, це не на 100%. Я сподіваюся... побачити, що ліванські військові дійсно зможуть реалізувати і забезпечити дотримання цього припинення вогню", - додав він.
Нагадаємо, кілька годин тому президент США Дональд Трамп заявив, що перемир'я між Ізраїлем і Ліваном (зокрема "Хезболлою"), продовжено ще на три тижні. Він зазначив, що зустріч між представниками пройшла добре і США допомагатимуть Лівану захиститися від "Хезболли".
Також він сказав, що прем'єр-міністр Ізраїлю та президент Лівану можуть зустрітися в Білому домі протягом наступних трьох тижнів.