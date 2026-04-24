Посол Израиля в ООН допустил срыв нового перемирия с Ливаном

Израильский посол в ООН Дэнни Дагона заявил, что продленное перемирие с Ливаном "не является стопроцентным" и может быть нарушено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Должен быть честен. Знаете, ливанское правительство не контролирует "Хезболлу", и "Хезболла" запускает ракеты, пытаясь сорвать перемирие. Израиль должен отвечать. Каждый раз, когда мы видим угрозу, мы принимаем меры", - сказал он. Продление перемирия последовало после сегодняшних переговоров в Белом доме между ливанскими и израильскими дипломатами. Дэнни Данон отметил, что нынешняя сделка лучше, которая была раньше, но все же есть нюанс. "Ситуация значительно улучшилась. Конечно, это не на 100%. Я надеюсь... увидеть, что ливанские военные действительно смогут реализовать и обеспечить соблюдение этого прекращения огня", - добавил он.

В комментарии изданию он выразил сомнение, что ливанское правительство способно обеспечить соблюдение режим прекращения огня на юге страны, где действует поддерживаемая Ираном "Хезболла".

Перемирие между Израилем и Ливаном

Напомним, несколько часов назад президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Израилем и Ливаном (в частности "Хезболлой"), продлено еще на три недели. Он отметил, что встреча между представителями прошла хорошо и США будут помогать Ливану защититься от "Хезболлы".

Также он сказал, что премьер-министр Израиля и президентом Ливана могут встретиться в Белом доме в течение следующих трех недель.