Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Посол ЄС знайшла уламок російського "Шахеда" під час прогулянки у Києві (фото)

11:52 06.04.2026 Пн
2 хв
Що сказала дипломатка про знахідку?
aimg Ірина Глухова
Фото: Катаріна Матернова (Getty Images)

Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова під час прогулянки київським лісом знайшла уламок російського безпілотника.

Як повідомляє РБК-Україна, про це сама європейська дипломатка розповіла на сторінці у Facebook.

Читайте також: Одеса в жалобі після нічної атаки: серед жертв мама та її 2-річна донька

За словами представниці ЄС, інцидент стався кілька днів тому під час прогулянку лісом у Києві.

"Люблю ліси. Звикла знаходити там гриби чи перші весняні квіти. На цей раз знайшла великий шматок дрону Shahed. Ось так війна змінює країну. Ось яка сьогодні реальність в Україні", - розповіла Матернова.

Вона зазначила, що її охоронець перевірив знайдений фрагмент перед тим, як вона взяла його для фото.

"Він більше не міг вибухнути і не нашкодити нікому. І все-таки це було глибоко тривожне почуття", - додала дипломатка.

Матернова нагадала, що, попри пропозицію України про великоднє перемир’я, Росія продовжила атаки, які забрали життя щонайменше 16 людей і поранили понад 90.

"Це не може стати нормою. Прогулюватися весняним лісом та знаходити уламки зброї, призначеної для знищення людських життів. Україна заслуговує на мир. Українці заслуговують на те, щоб без страху прогулюватися своїми лісами", - резюмувала представниця ЄС.

Фото: посол ЄС під час прогулянки київським лісом знайшла уламок "Шахеда" (Facebook/ Katarina Mathernova)

Атака на Україну 6 квітня

У ніч на 6 квітня російські окупанти вчергове атакували Україну ударними безпілотниками з кількох напрямків. За даними Повітряних сил, було зафіксовано 141 БпЛА, з яких близько 80 становили дрони типу "Шахед".

Сили ППО знищили більшість цілей, проте уламки та влучання дронів зафіксовані у різних регіонах країни.

Так, сьогодні вночі під масованою атакою перебувала Одеса. Один з безпілотників влучив у багатоповерхівку, загинули троє людей: 30-річна жінка, її 2,6-річна донька та 53-річна жінка.

Щонайменше 15 людей отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них вагітна жінка та двоє дітей – 7-місячний хлопчик і 2-річна дівчинка. З них 13 госпіталізовано.

У компанії ДТЕК повідомили, що під удар також потрапив один з енергетичних об’єктів міста. В результаті ворожої атаки без світла залишились майже 20 тисяч родин.

У зв’язку з трагічними наслідками атаки в Одесі оголошено день жалоби.

