Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Посол ЕС нашла обломок российского "Шахеда" во время прогулки в Киеве (фото)

11:52 06.04.2026 Пн
2 мин
Что сказала дипломат о находке?
aimg Ирина Глухова
Фото: Катарина Матернова (Getty Images)

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова во время прогулки по киевскому лесу нашла обломок российского беспилотника.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сама европейский дипломат рассказала на странице в Facebook.

По словам представительницы ЕС, инцидент произошел несколько дней назад во время прогулку по лесу в Киеве.

"Люблю леса. Привыкла находить там грибы или первые весенние цветы. На этот раз нашла большой кусок дрона Shahed. Вот так война меняет страну. Вот какая сегодня реальность в Украине", - рассказала Матернова.

Она отметила, что ее охранник проверил найденный фрагмент перед тем, как она взяла его для фото.

"Он больше не мог взорваться и не навредить никому. И все-таки это было глубоко тревожное чувство", - добавила дипломат.

Матернова напомнила, что, несмотря на предложение Украины о пасхальном перемирии, Россия продолжила атаки, которые унесли жизни по меньшей мере 16 человек и ранили более 90.

"Это не может стать нормой. Прогуливаться весенним лесом и находить обломки оружия, предназначенного для уничтожения человеческих жизней. Украина заслуживает мира. Украинцы заслуживают того, чтобы без страха прогуливаться по своим лесам", - резюмировала представительница ЕС.

Фото: посол ЕС во время прогулки по киевскому лесу нашла обломок "Шахеда" (Facebook/ Katarina Mathernova)

Атака на Украину 6 апреля

В ночь на 6 апреля российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками с нескольких направлений. По данным Воздушных сил, было зафиксировано 141 БпЛА, из которых около 80 составляли дроны типа "Шахед".

Силы ПВО уничтожили большинство целей, однако обломки и попадания дронов зафиксированы в разных регионах страны.

Так, сегодня ночью под массированной атакой находилась Одесса. Один из беспилотников попал в многоэтажку, погибли три человека: 30-летняя женщина, ее 2,6-летняя дочь и 53-летняя женщина.

По меньшей мере 15 человек получили травмы различной степени тяжести, среди них беременная женщина и двое детей - 7-месячный мальчик и 2-летняя девочка. Из них 13 госпитализированы.

В компании ДТЭК сообщили, что под удар также попал один из энергетических объектов города. В результате вражеской атаки без света остались почти 20 тысяч семей.

В связи с трагическими последствиями атаки в Одессе объявлен день траура.

